Bu akşam hangi diziler var? 14 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 14 Ağustos 2026 Cuma TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "14 Ağustos Cuma hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında araştırılıyor.
14 Ağustos 2026 Cuma TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri izleyiciler tarafından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek günün programlarını ve favori yapımlarının yayın saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 14 Ağustos 2026 Cuma güncel TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Altı Üstü İstanbul
- 16.30 Var Mısın Yok Musun
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Hızlı ve Öfkeli
- 22.40 Cehennem Üçgeni
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Kirli Sepeti
- 12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 15.00 Sen Çal Kapımı
- 16.30 Karagül
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Bursa Bülbülü
- 22.30 Şevkat Yerimdar
SHOW TV
- 06.00 Yeni Gelin
- 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
- 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15.00 Kızılcık Şerbeti
- 18.25 Show Haber
- 20.00 İyi Olan Kazansın
- 22.15 Salak ile Avanak Geri Dönüyor
STAR TV
- 07.00 İki Aile
- 09.30 Ateşböceği
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.00 Güzel Köylü
- 16.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sev Kardeşim
- 22.00 Borderlands
TRT 1
- 06.55 Kalk Gidelim
- 09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
- 13.30 Seksenler
- 14.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Asırlık Gece
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 11.00 Gazete Magazin
- 13.00 Doktor Aksoy
- 15.30 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye