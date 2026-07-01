Bu akşam hangi diziler var? 1 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü ekranlarda hangi programların yer alacağını merak ediyor. Sabah haberleriyle başlayan yayın akışı; gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve eğlence içerikleriyle devam ederken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da yakından takip ediliyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin 1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel yayın akışı...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

23.15 Jurassic Park

NOW TV

08.00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Gelenek Görenek

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Muhtemel Aşk

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.15 Gizemli Gerçek

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

07.15 Hangimiz Sevmedik

10.00 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.15 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 İngiltere – Demokratik Kongo

21.15 Onbeşliler

22.15 Kupa Saati

23.00 Belçika – Senegal

TV8