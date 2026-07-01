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Bu akşam hangi diziler var? 1 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 1 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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1 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyon kanalları, günün her saatine hitap eden zengin yayın akışıyla izleyicileri ekran başına davet ediyor. Gündüz kuşağı programları, haber bültenleri, yarışmalar, yerli diziler ve sinema filmleriyle dolu yayın akışında akşam saatlerinde hangi yapımların ekrana geleceği de merak ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 1 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü ekranlarda hangi programların yer alacağını merak ediyor. Sabah haberleriyle başlayan yayın akışı; gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve eğlence içerikleriyle devam ederken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da yakından takip ediliyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin 1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel yayın akışı...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Altı Üstü İstanbul
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Daha 17
  • 23.15 Jurassic Park

NOW TV

  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.00 Her Yerde Sen
  • 12.15 Şahane Hayatım
  • 14.45 Sen Çal Kapımı
  • 16.45 Karagül
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Gelenek Görenek

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Muhtemel Aşk
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk
  • 23.15 Gizemli Gerçek

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateşböceği
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

  • 07.15 Hangimiz Sevmedik
  • 10.00 Kasaba Doktoru
  • 13.15 Seksenler
  • 14.15 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 İngiltere – Demokratik Kongo
  • 21.15 Onbeşliler
  • 22.15 Kupa Saati
  • 23.00 Belçika – Senegal

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
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