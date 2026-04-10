Boran Kuzum kimdir? Big Mistakes başrol oyuncusu Boran Kuzum kaç yaşında, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Türk televizyon ve dijital platformlarının dikkat çeken oyuncularından Boran Kuzum, yeni dizisi “Big Mistakes” ile yeniden gündemde. Uluslararası projelere açılan kariyerinde önemli bir adım olarak görülen yapım, oyuncunun hem Türkiye’deki başarısını hem de global alandaki görünürlüğünü güçlendiriyor. Peki, Boran Kuzum kimdir? Big Mistakes başrol oyuncusu Boran Kuzum kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.
BORAN KUZUM KİMDİR?
Boran Kuzum, 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Kuzum’un babası Devlet Tiyatroları’nda müdürlük yaparken, annesi ise resim öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu kültürel ortam, onun sanata olan ilgisinin erken yaşlarda şekillenmesine katkı sağlamıştır.
Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Kuzum, lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimini profesyonel bir zeminde tamamlayan Kuzum, sahne sanatlarına olan ilgisini akademik bir disiplinle birleştirerek kariyerine güçlü bir temel oluşturmuştur.
Mezuniyetinin ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlayan oyuncu, kısa sürede dikkat çekerek ekran dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Özellikle güçlü karakter yorumlama yeteneği ve doğal oyunculuk tarzı ile öne çıkmaktadır.
BORAN KUZUM KAÇ YAŞINDA?
Başarılı oyuncu Boran Kuzum, 1992 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.
BORAN KUZUM NERELİ?
Boran Kuzum Ankara doğumludur ve aslen Ankaralıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir bölümünü Ankara’da geçirmiş, üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınmıştır.
BORAN KUZUM SEVGİLİSİ KİM?
Boran Kuzum’un özel hayatı zaman zaman gündeme gelmektedir. 2022 yılında meslektaşı Yasemin Szawlowski ile bir ilişki yaşadığı bilinir. İlişkisini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyurmuş, çiftin romantik kareleri magazin gündeminde yer almıştır. Ancak güncel net bilgi bulunmamaktadır.
BORAN KUZUM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Boran Kuzum, kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema ve dijital projelerde rol almıştır. Yer aldığı yapımlar, onun farklı türlerdeki oyunculuk yeteneğini ortaya koymaktadır.
Öne çıkan dizi ve filmleri şunlardır:
Analar ve Anneler
Muhteşem Yüzyıl Kösem
Vatanım Sensin
Şahin Tepesi
Hakan: Muhafız
Menajerimi Ara
Saygı
Biz Böyleyiz
Aşkın Kıyameti
Mevlana: Mest-i Aşk
Hazine
Yılbaşı Gecesi
Bihter
Mucize Aynalar
Adresi Olmayan Ev
Kimler Geldi Kimler Geçti
Özellikle Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı “Leon” karakteri, oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamış ve kariyerinde önemli bir çıkış noktası olmuştur. Daha sonra dijital platform projeleriyle uluslararası izleyiciye ulaşma fırsatı elde etmiştir.