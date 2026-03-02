Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan neden tutuklandı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan neden tutuklandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürütülen "irtikap" ve rüşvet soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Özcan ve bazı belediye görevlilerinin, görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak haksız menfaat sağladıkları iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmesi üzerine, mahkeme tarafından tutuklanma kararı verildi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "irtikap" ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin savcılık talimatıyla yürüttüğü operasyonda Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı, savcılıktaki işlemlerinin ardından Özcan tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

BOLU BELEDİYESİ'NE DEV OPERASYON

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bolu Belediyesi'ndeki bazı yöneticilerin irtikap ve nüfuz kötüye kullanma iddiaları üzerine büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat sabahı 13 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı ve aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN VE YARDIMCISI TUTUKLANDI

Bolu Adliyesi'nde savcılık ifadeleri tamamlanan Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer belediye yetkilileri ve bağlantılı kurum temsilcileri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "irtikap" ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Gözaltındaki Tanju Özcan ile ilgili karar verildi
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Nazi selamı' nedeniyle Tottenham'a ceza

"Nazi selamı" veren kulübün gözünün yaşına bakılmadı
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı

Dün üsleri ABD'ye açtı, İran vurunca bugün geri adım attı
'Nazi selamı' nedeniyle Tottenham'a ceza

"Nazi selamı" veren kulübün gözünün yaşına bakılmadı
İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı

Aramco ağır yaralı! Hasarın boyutları uydu fotoğraflarında
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler