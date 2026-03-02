Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan neden tutuklandı?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "irtikap" ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin savcılık talimatıyla yürüttüğü operasyonda Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı, savcılıktaki işlemlerinin ardından Özcan tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

BOLU BELEDİYESİ'NE DEV OPERASYON

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bolu Belediyesi'ndeki bazı yöneticilerin irtikap ve nüfuz kötüye kullanma iddiaları üzerine büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat sabahı 13 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı ve aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN VE YARDIMCISI TUTUKLANDI

Bolu Adliyesi'nde savcılık ifadeleri tamamlanan Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer belediye yetkilileri ve bağlantılı kurum temsilcileri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

