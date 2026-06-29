Bold Pilot öldü mü, Şampiyon at Bold Pilot öldümü, Bold Pilot kimdir?

Bold Pilot, Türk yarış tarihinin en başarılı safkanlarından biri olarak biliniyor. “Şampiyon at Bold Pilot öldü mü?” sorusu sıkça sorulurken, efsane atın kariyeri ve yarışlardaki unutulmaz başarıları yeniden gündeme

BOLD PİLOT ÖLDÜ MÜ? TÜRK YARIŞ TARİHİNİN EFSANE ATINA VEDA

Türk atçılığının unutulmaz isimlerinden Bold Pilot, yarış kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla hafızalara kazındı. Özellikle jokey Halis Karataş ile yakaladığı uyum sayesinde efsaneleşen şampiyon safkan, 1990’lı yıllarda pistlere damga vurdu.

BOLD PİLOT’UN YARIŞ KARİYERİ VE REKORLARI

Bold Pilot, 1995 yılında Veliefendi Hipodromu’nda yarış hayatına başladı. 1996 yılında kazandığı Gazi Koşusu’nu 2.26.22’lik derecesiyle tamamlayarak rekor kıran efsane safkan, bu dereceyle uzun yıllar geçmesine rağmen yakalanamayan bir başarıya imza attı.

HALİS KARATAŞ İLE EFSANE UYUM

Halis Karataş ile özdeşleşen Bold Pilot, yarış pistlerinde sergilediği güçlü sprintleri ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. İkilinin uyumu, Türk yarışçılık tarihinin en unutulmaz başarı hikâyelerinden biri olarak kabul ediliyor.

SAHİBİ VE UNUTULMAZ SÖZLER

Safkanın sahibi Özdemir Atman’ın “Merkez Bankası’nı verseler satmam” sözü, Bold Pilot’un değerini en net şekilde ortaya koyan ifadelerden biri olarak tarihe geçti. Yarışseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen şampiyon at, sadece başarılarıyla değil karakteriyle de efsaneleşti.

YARIŞ HAYATINA VE MİRASA VEDA

Bold Pilot, aktif yarış kariyerini 1998 yılında tamamladıktan sonra aygırlık dönemine geçti. Ardından gelen yıllarda da sınırlı sayıda başarılı yavruya imza atan efsane safkan, Türk yarışçılık tarihinin en özel isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.