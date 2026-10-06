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Black Clover 2. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Black Clover 2. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Beş yılı aşkın aranın ardından 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Black Clover'da yeni bölüm heyecanı başladı. İlk bölümün ardından gözler Black Clover 2. sezon 2. bölümün yayın tarihine çevrildi. Peki, Black Clover 2. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Beş yılı aşkın bir aranın ardından ekranlara dönen Black Clover animasyon serisi, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından serinin takipçileri, yeni bölümün yayın tarihini ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Black Clover 2. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

BLACK CLOVER 2. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Studio Pierrot imzasıyla yeniden ekranlara dönen Black Clover dizisinin 2. sezon 2. bölümü, 10 Ekim Cumartesi günü Crunchyroll üzerinden yayınlanacak.

Serinin ikinci sezonunun ilk bölümünün ardından gözler yeni bölüme çevrilirken, Black Clover'ın kaldığı hikâyenin devamı da izleyiciler tarafından takip edilmeye başlandı.

BLACK CLOVER 2. SEZON 2. BÖLÜM SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Black Clover 2. sezon 2. bölümünün yayın saati 18.00 olarak açıklandı. Bölüm, belirtilen saatin ardından Crunchyroll platformu üzerinden izlenebilecek.

BLACK CLOVER 2. SEZONDA KONUSU NEDİR?

Beş yılı aşkın bir aranın ardından geri dönen Black Clover, yeni sezonunda Maça Krallığı ve Karanlık Üçlü (Dark Triad) ile yaşanan büyük hesaplaşmaya odaklanıyor.

Asta ise kendi içerisindeki şeytanla kurduğu bağ ve geliştirdiği yeni tekniklerle sınırlarını aşmaya çalışıyor. Bunun yanında Yami ve William'ı esaretten kurtarma görevi de hikâyenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

İkinci sezonun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından serinin takipçileri, hikâyenin yeni bölümde nasıl devam edeceğini merak ediyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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