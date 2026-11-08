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Binnur Kaya diziden ayrılıyor mu, Binnur Kaya Tuzlu Kahve'den ayrılacak mı?

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Binnur Kaya diziden ayrılıyor mu, Binnur Kaya Tuzlu Kahve'den ayrılacak mı?
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Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin beğenisini kazanan Tuzlu Kahve dizisinde oyuncu kadrosuna ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Dizide ayrılık söylentilerinin artmasıyla birlikte, Hatun karakterine hayat veren Binnur Kaya'nın da diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, Binnur Kaya'nın Tuzlu Kahve'den ayrılıp ayrılmayacağını araştırıyor.

Binnur Kaya'nın Tuzlu Kahve dizisinden ayrılacağına ilişkin herhangi bir açıklama ya da bilgi bulunmuyor. Dizide son günlerde gündeme gelen ayrılık iddiası, Beste karakterini canlandıran Elit Andaç Çam ile ilgili. Binnur Kaya, Hatun karakteriyle dizideki yolculuğunu sürdürüyor. İşte Tuzlu Kahve'deki ayrılık iddialarına ilişkin merak edilenler.

BİNNUR KAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Binnur Kaya'nın Tuzlu Kahve dizisinden ayrıldığına ya da ayrılacağına dair yapım şirketinden, kanaldan veya oyuncunun kendisinden bir açıklama yapılmadı. Usta oyuncunun diziden ayrılacağına ilişkin bir iddia da basına yansımadı. Binnur Kaya, dizinin yeni bölümlerinde Hatun karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

BİNNUR KAYA TUZLU KAHVE'DEN AYRILACAK MI?

Mevcut bilgilere göre Binnur Kaya'nın Tuzlu Kahve'den ayrılması söz konusu değil. Sosyal medyada dolaşan ayrılık iddialarının, dizinin başka bir oyuncusuyla ilgili haberlerden kaynaklandığı görülüyor.

TUZLU KAHVE'DEN KİM AYRILIYOR?

Tuzlu Kahve dizisinde ayrılık iddiası, Beste karakterine hayat veren Elit Andaç Çam için gündeme geldi. Oyuncunun, Show TV'de yayınlanması planlanan Fabrika Yapım imzalı Cevher dizisinin okuma provasında görüntülendiği ve projenin kadrosuna katıldığı bildirildi. Ancak Elit Andaç Çam'ın Tuzlu Kahve'den kesin olarak ayrıldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

BİNNUR KAYA TUZLU KAHVE'DE HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRIYOR?

Binnur Kaya, Tuzlu Kahve dizisinde Hatun karakterine hayat veriyor. Usta oyuncu, karakteriyle dizinin en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya, Türk televizyon ve sinemasının tanınan oyuncularından biri. Uzun yıllardır pek çok başarılı projede rol alan Kaya, özellikle komedi rollerindeki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda yer alıyor.

TUZLU KAHVE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tuzlu Kahve dizisi, salı akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, 27 Ekim 2026 Salı günkü bölümüyle AB ve 20+ABC1 kategorilerinde reyting sıralamasında birinci oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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