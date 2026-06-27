Binance kapanıyor mu, Binance kapanacak mı?

Kripto para sektörünün lider platformlarından Binance, Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu tutulan blok lisans sürecini tamamlayamadığı için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, lisans sürecindeki gecikme nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerindeki operasyonlarını geçici olarak askıya alma kararı aldı.

BİNANCE’İN AB KARARI: MİCA LİSANSI KRİZİ NEDENİYLE FAALİYETLER DURUYOR

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni kripto varlık düzenlemesi MiCA (Markets in Crypto-Assets) kapsamında gerekli blok lisansını zamanında temin edemedi. Bu gelişme, şirketin AB genelindeki operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı almasına neden olurken, kripto piyasalarında da sert bir etki yarattı. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek MiCA kuralları öncesinde yaşanan bu gelişme, sektörün en kritik regülasyon eşiklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

MİCA SÜRECİ KRİZİ DERİNLEŞTİ: ÜLKE BAZLI BAŞVURULAR YETERSİZ KALDI

AB içerisinde faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarının MiCA kapsamında lisanslı olması zorunlu hale gelirken, Binance bu süreci tamamlamakta zorlandı. Şirketin Polonya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde yürüttüğü yerel lisans çalışmalarına rağmen, 30 Haziran 2026’ya kadar blok lisansın yetişmeyeceği kullanıcılarla paylaşıldı. Bu durum, AB genelinde hizmetlerin askıya alınmasını kaçınılmaz hale getirdi.

YUNANİSTAN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ: STRATEJİK SÜREÇ SEKTEYE UĞRADI

Sürecin en kritik kırılma noktalarından biri, Binance’in MiCA blok lisansı için Yunanistan üzerinden yaptığı başvurunun regülatörler tarafından reddedilmesi oldu. İddialara göre bu kararın arkasında kara para aklamayı önleme (AML) süreçlerine ilişkin eksiklikler ve şirketin küresel uyum geçmişine dair endişeler yer aldı. Bu ret kararı sonrası şirketin Yunanistan’daki başvurusunu geri çekmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

RAKİPLER İÇİN AVANTAJ DÖNEMİ BAŞLADI

Binance’in Avrupa pazarındaki belirsizliği, MiCA uyumunu tamamlayan rakip platformlar için önemli bir fırsat yarattı. Bitpanda ve OKX gibi regülasyon uyumlu borsaların, Avrupa’daki kullanıcıları çekmek için iletişim çalışmalarını hızlandırdığı ve pazar payını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

KULLANICI FONLARI VE GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?

Şirket yönetimi, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve fonların kilitlenmeyeceğini açıkladı. Ayrıca kullanıcıların varlıklarını çekmeleri için acele etmelerine gerek olmadığı, sistem altyapısının geçiş sürecinde de çalışmaya devam edeceği belirtildi. Binance, Avrupa pazarında yeniden lisans alarak faaliyetlerine devam etmeyi hedeflediğini vurguluyor.

KRİPTO PİYASASINDA YENİ DÖNEM: REGÜLASYONLAR SERTLEŞİYOR

Yaşanan bu gelişme, kripto sektöründe “serbest dönem”in sona erdiği ve daha sıkı regülasyonların hakim olduğu yeni bir döneme girildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre MiCA süreci, Avrupa’da kripto piyasasının kurumsallaşmasını hızlandırırken, uyum sağlayamayan büyük oyuncular için ciddi riskler oluşturuyor.