Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, kapandı mı? Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı?

“Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, neden kapatıldı?” sorusu özellikle son dönemde yayılan söylentiler sonrası gündeme geldi. İstanbul’daki köklü vakıf üniversitelerinden biri olan kurum hakkında çıkan iddialar dikkat çekerken, resmi bir kapatma kararının olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ RESMEN KAPATILDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile resmen kapatıldı. Vakıf üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılması kararı, hem akademik çevrede hem de öğrenciler arasında büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda yönetimine kayyım atanmasıyla başlayan süreç, üniversitenin tamamen kapatılmasıyla sonuçlandı.

KAPATMA KARARININ ARKASINDAKİ SÜREÇ

Üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına uzanan süreç 2025 yılının son aylarında başladı. Eylül 2025’te Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “kara para aklama” ve “dolandırıcılık” iddialarıyla çok sayıda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. Bu gelişme, üniversitenin yönetim yapısını da doğrudan etkiledi.

KAYYIM ATANMIŞTI

Soruşturma sürecinin ardından Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla üniversitenin bağlı olduğu vakfın mütevelli heyeti görevden alındı. Kurumu yönetmek üzere kayyım heyeti atanırken, üniversite bir süre devlet gözetiminde faaliyetlerini sürdürdü.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

Kapatma kararının temelinde, üniversitenin bağlı bulunduğu yapı hakkında yürütülen adli soruşturmalar yer aldı. Can Holding’e yönelik mali suç iddiaları sonrası başlayan süreç, üniversitenin yönetimsel yapısını da etkileyerek faaliyet izninin kaldırılmasına kadar uzandı.

ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

Kapanma kararının ardından en çok merak edilen konu ise öğrencilerin durumu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına göre vakıf üniversitelerinin kapatılması halinde öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için garantör üniversite uygulaması devreye giriyor.

ÖĞRENCİLER MİMAR SİNAN’A YÖNLENDİRİLECEK

Alınan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eğitimlerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde devam etmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile öğrencilerin mağduriyet yaşamadan eğitim süreçlerini sürdürmesi hedefleniyor.

ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM YAPISI

Kuruluşundan bu yana binlerce öğrenci mezun eden İstanbul Bilgi Üniversitesi, 8 fakülte, 3 enstitü ve 3 meslek yüksekokulu ile 150’den fazla programda eğitim veriyordu. Üniversitenin kapatılmasıyla birlikte yükseköğretim alanında önemli bir dönem sona ermiş oldu.