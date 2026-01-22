Bilal Hancı ne açıklama yaptı? Bilal Hancı ifadesinde ne dedi?

Ünlü şarkıcı Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı… İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Hancı, mahkemede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilal Hancı ne dedi? İfadesinde hangi detayları paylaştı? İşte merak edilen o ifadeler haberin devamında yer alıyor.

BİLAL HANCI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Bilal Hancı, ifadesinde yaşadığı boşanma sürecinin ardından psikolojik olarak çöktüğünü ve Amsterdam'da kokain kullandığını söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra da ayda bir kez, kendini kötü hissettiği zamanlarda kullandığını belirtti. Ayrıca, Kasım Garipoğlu'nu tanımadığını, olaylarla ilgili bazı iddiaların doğru olmadığını ve cinsel birliktelik yaşanmadığını ifade etti. Hancı, "Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim." dedi.

"2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam'da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım."

"Türkiye'ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim."

"Bu şahsı hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım."

"Gala gecesinden sonra yalnızca ikimiz onun evine gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Evde zaten madde vardı, bana ikram etti. Cinsel birliktelik yaşanmadı."

"Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim."

BİLAL HANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bilal Hancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

BİLAL HANCI OLAYI NEDİR?

Olay, ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gerçekleşti. Hancı, Amsterdam'da ve Türkiye'de kokain kullandığını itiraf ederken, grup seks ve bazı diğer suçlamaları reddetti.

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, şarkıcıdır ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında adı geçen ünlülerden biridir.