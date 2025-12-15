Beyaz Show ne zaman başlıyor, Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

Ünlü talk-show programı Beyaz Show'un ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı büyük bir merak konusu oldu. Programın başlama tarihi ve yayın kanalı hakkında detaylar araştırılıyor.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Uzun bir aranın ardından Beyazıt Öztürk'ün efsane programı Beyaz Show yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programın kesin yayın tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilen talk show, yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

BEYAZ SHOW NEDEN BİTMİŞTİ

Kanal D'nin yayın politikaları ve prime-time rekabeti de programın devamını zorlaştıran etkenler arasındaydı.

Beyaz, haftalık canlı yayın temposunun kendisini yorduğunu, biraz ara vermek istediğini açıkça söyledi. Bu karar zorunlu bir iptalden ziyade kendi isteğiyle alınmıştı.

Beyazıt Öztürk, programın yıllarca aynı formatla devam ettiğini ve artık "zamanının dolduğunu" düşündüğünü çeşitli röportajlarda dile getirmişti.