Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan’ın kızı olarak tanınan Beste Açar, yıllar içerisinde yalnızca ailesiyle değil, kendi kariyeri ve özel yaşamıyla da kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Modellikten organizasyon çalışmalarına, sanat projelerinden kişisel gelişim alanındaki faaliyetlerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüten Beste Açar kimdir, kaç yaşında, nereli? Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın annesi kim, kaç kere evlendi, kiminle evli? Detaylar haberimizde.

BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar, 15 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk müziğinin önemli sanatçılarından Kayahan ile ilk eşi Nur Açar’ın evliliğinden doğan ilk çocuğu olan Açar, çocukluk yıllarını sanatın ve müziğin yoğun şekilde hissedildiği bir ortamda geçirdi.

Genç yaşlardan itibaren medya ve moda dünyasına ilgi duyan Beste Açar, 1990’lı yılların ortalarında podyumlarda boy göstermeye başladı. Güzelliği ve sahne duruşuyla dikkat çeken Açar, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Kariyerinde önemli bir dönüm noktası ise 1995 yılında gerçekleşti. Aynı yıl düzenlenen Miss Turkey organizasyonuna katılan Beste Açar, yarışmada Türkiye üçüncüsü seçilerek kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi. Yarışmanın ardından televizyon, organizasyon ve medya alanlarında çeşitli projelerde yer aldı.

Babası Kayahan’ın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının eserlerini ve hatırasını yaşatmaya yönelik çalışmalarda aktif görev üstlenen Açar, anma konserleri ve senfonik projelerde önemli sorumluluklar aldı.

Son yıllarda ise kariyerinde farklı bir yön çizen Beste Açar; kuantum, bilinçaltı terapileri, bioenerji ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler alarak enerji danışmanlığı çalışmalarına yöneldi. Bu kapsamda danışanlarına yönelik seanslar düzenlemeyi sürdürüyor.

BESTE AÇAR KAÇ YAŞINDA?

15 Mayıs 1974 doğumlu olan Beste Açar, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

BESTE AÇAR NERELİ?

Beste Açar, İstanbul doğumludur. Hayata İstanbul’da başlayan Açar, eğitim ve kariyer yaşamının önemli bölümünü de bu şehirde sürdürmüştür.

BESTE AÇAR'IN ANNESİ KİM

Beste Açar’ın annesi Nur Açar’dır. Nur Açar ile Kayahan’ın evliliğinden dünyaya gelen Beste Açar, çiftin ilk çocuğu olarak bilinmektedir.

BESTE AÇAR KAÇ KERE EVLENDİ, ŞU AN KİMİNLE EVLİ?

Özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Beste Açar, yaşamı boyunca dört evlilik gerçekleştirdi.

İlk evliliğini 1990’lı yılların tanınan pop müzik sanatçılarından ve söz yazarlarından Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak bu evlilik kısa süre sonra sona erdi.

İkinci evliliğini Onur Berberoğlu ile gerçekleştiren Açar’ın bu birliktelikten Rüzgar Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi.

Daha sonra iş insanı Engin Haravon ile evlenen Beste Açar, uzun yıllar kamuoyunda “Beste Haravon” ismiyle de anıldı.

Açar, dördüncü evliliğini ise 2022 yılında Evren Bölek ile yaptı. Böylece ünlü isim, hayatında yeni bir sayfa açtı.