Yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu gelişmenin ardından "Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte Beşiktaş-Hradec Kralove hazırlık maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda 3. ön eleme turuna yükselerek bir üst aşamada mücadele etmeye hak kazandı. Siyah-beyazlı ekibin rakibi Çekya temsilcisi Hradec Kralove olurken, futbolseverler "Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçına 6 Ağustos Perşembe günü çıkacak. Siyah-beyazlılar, turun ilk karşılaşmasında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak.

RAKİP ÇEKYA TEMSİLCİSİ HRADEC KRALOVE

Beşiktaş'ın Avrupa'daki yeni rakibi Hradec Kralove oldu. Çek futbolunun dikkat çeken ekiplerinden biri olan Hradec Kralove karşısında avantajlı bir skor elde etmek isteyen siyah-beyazlılar, rövanş öncesinde deplasmandan olumlu bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA YOLUNA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında başarılı bir performans sergilemeyi amaçlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına ulaşabilmek için kritik bir sınava çıkacak. Teknik heyet ve futbolcular, Hradec Kralove karşılaşmasına yoğun bir hazırlık süreciyle hazırlanırken, taraftarlar da mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

MAÇA İLİŞKİN DETAYLAR MERAK EDİLİYOR

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kuruluş ve stadyum bilgileri de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmaya ilişkin resmi detayların UEFA ve kulüpler tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.