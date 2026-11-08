Beşiktaş Gençlerbirliği maçı kaç kaç, maç bitti mi, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı CANLI SKOR takibi!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Haftayı kapatacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor. Futbolseverler, Beşiktaş Gençlerbirliği maçının kaç kaç olduğunu ve karşılaşmanın canlı skorunu araştırıyor.
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçının canlı skoru ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı daha başlamadı.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİTTİ Mİ?
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı daha başlamadı. Karşılaşma, bugün saat 21.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR
Beşiktaş Gençlerbirliği maçının canlı skoru, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte anlık olarak güncellenecek. Maçın gollerini, kartları ve oyuncu değişikliklerini canlı skor uygulamaları ve haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Beşiktaş Gençlerbirliği maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
PUAN DURUMUNDA SON DURUM
Süper Lig'de 10. hafta sonunda Beşiktaş, ilk dört içinde yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son lig maçında Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Bir maçı eksik olan Gençlerbirliği ise 8 puanla 16. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ AVRUPA DÖNÜŞÜ SAHADA
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Kasım'da Celtic ile oynadığı deplasman maçının ardından çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk üç maçta 7 puan toplamıştı.
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