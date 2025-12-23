Dev derbi öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise Beşiktaş'ın galibiyeti halinde Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na veda edip etmeyeceği sorusu oldu. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Fenerbahçe eleniyor mu ZTK?

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası geçmişine bakıldığında, siyah-beyazlıların eşleşmelerde rakibine karşı daha başarılı olduğu görülüyor.

İki ekip bugüne kadar kupada 14 kez karşı karşıya gelirken, bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu.

Söz konusu 14 eşleşmede takımlar; 3 final, 5 yarı final, 4 çeyrek final mücadelesi verirken, ayrıca birer kez dördüncü tur ve son 16 turunda rakip oldu. Bu karşılaşmaların büyük bölümünde üstünlük Beşiktaş'ta kaldı.

KUPADA 22 DERBİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası organizasyonunda şimdiye kadar toplam 22 maçta karşılaştı.

Bu mücadelelerin 11'ini Beşiktaş kazanırken, Fenerbahçe 2'si hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Taraflar 6 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gol istatistiklerinde de Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar kupadaki derbilerde 32 gol kaydederken, Fenerbahçe hükmen sonuçlar dahil 26 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ YENERSE FENERBAHÇE ELENİYOR MU?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C grubunda 3 maç yapacak. Bugünkü maçla ilk maçını yapmış oldu. 2 maç sonra gruptaki durumu belli olacak.