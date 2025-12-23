Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Fenerbahçe eleniyor mu ZTK?

Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Fenerbahçe eleniyor mu ZTK?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında bugün karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu mücadeleyle birlikte tarihlerinde 363. kez sahaya çıkmış olacak.

Dev derbi öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise Beşiktaş'ın galibiyeti halinde Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na veda edip etmeyeceği sorusu oldu. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Fenerbahçe eleniyor mu ZTK?

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası geçmişine bakıldığında, siyah-beyazlıların eşleşmelerde rakibine karşı daha başarılı olduğu görülüyor.

İki ekip bugüne kadar kupada 14 kez karşı karşıya gelirken, bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu.

Söz konusu 14 eşleşmede takımlar; 3 final, 5 yarı final, 4 çeyrek final mücadelesi verirken, ayrıca birer kez dördüncü tur ve son 16 turunda rakip oldu. Bu karşılaşmaların büyük bölümünde üstünlük Beşiktaş'ta kaldı.

KUPADA 22 DERBİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası organizasyonunda şimdiye kadar toplam 22 maçta karşılaştı.

Bu mücadelelerin 11'ini Beşiktaş kazanırken, Fenerbahçe 2'si hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Taraflar 6 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gol istatistiklerinde de Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar kupadaki derbilerde 32 gol kaydederken, Fenerbahçe hükmen sonuçlar dahil 26 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ YENERSE FENERBAHÇE ELENİYOR MU?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C grubunda 3 maç yapacak. Bugünkü maçla ilk maçını yapmış oldu. 2 maç sonra gruptaki durumu belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler
Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama