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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı sahasında ağırlayacak. Futbolseverlerin karşılaşmayla ilgili en çok merak ettiği konular arasında maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı, hangi kanaldan canlı yayımlanacağı ve karşılaşmanın nerede yapılacağı bulunuyor. Peki, Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Crystal Palace hangi kanalda? Detaylar...

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması TRT 1'den canlı yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki mücadele Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasındaki karşılaşmada İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı kendi sahasında konuk edecek. Müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.