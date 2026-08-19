Beril Pozam hamile mi? Beril Pozam eşi kim, kaç yaşında, nereli?

Beril Pozam ile Ersin Arıcı cephesinden bebek müjdesi geldi. Oyuncu Beril Pozam’ın yaklaşık 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken, çiftin bebek beklediği bilgisi gündeme geldi. Pozam ve Arıcı, hamilelik haberini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

BERİL POZAM HAMİLE Mİ, EŞİ KİM?

Beril Pozam hamile. Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın bebek beklediği öğrenilirken, başarılı oyuncunun yaklaşık 3 aylık hamile olduğu bilgisi paylaşıldı. Çift, bebek beklediklerini sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Beril Pozam, paylaşımında ailelerinin büyüdüğünü belirten ifadeler kullandı. Böylece oyuncunun hamilelik süreciyle ilgili haberler gündeme geldi.

BERİL POZAM KAÇ YAŞINDA?

Beril Pozam, 20 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Verilen doğum tarihine göre 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

Oyunculuk kariyerinde farklı televizyon ve internet projelerinde rol alan Beril Pozam, özellikle Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna Şanlı karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Pozam’ın yer aldığı yapımlar arasında Afili Aşk, Akrep, Ada Masalı, Baba, Yalı Çapkını ve Kıskanmak bulunuyor. İnternet projeleri arasında ise Olağan Şüpheliler ve Aaahh Belinda yer alıyor.

BERİL POZAM NERELİ?

Beril Pozam, İstanbul doğumludur. 20 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Türk oyuncu olarak kariyerini sürdürmektedir.

Pozam’ın televizyon kariyerinde ilk yapımlarından biri Afili Aşk oldu. Daha sonra Akrep, Ada Masalı ve Baba gibi dizilerde rol alan oyuncu, 2022-2025 yılları arasında Yalı Çapkını dizisinde Suna Şanlı karakterini canlandırdı. Son olarak 20