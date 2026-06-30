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Bergüzar Korel kaç kilo verdi, 20 kilo mu verdi? Bergüzar Korel nasıl zayıfladı iğne, ilaç kullandı mı?

Bergüzar Korel kaç kilo verdi, 20 kilo mu verdi? Bergüzar Korel nasıl zayıfladı iğne, ilaç kullandı mı?
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Bergüzar Korel’in son dönemde verdiği kilolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun yaklaşık 20 kilo verdiği iddiaları gündem olurken, nasıl zayıfladığı ve hangi yöntemi kullandığı merak konusu oldu. Peki, Bergüzar Korel kaç kilo verdi, 20 kilo mu verdi? Bergüzar Korel nasıl zayıfladı iğne, ilaç kullandı mı?

Bergüzar Korel’in fiziksel değişimi, hayranları ve magazin gündemini yakından takip edenler tarafından konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun kısa sürede ciddi kilo verdiği iddiaları gündeme gelirken, “nasıl zayıfladı?” ve “iğne ya da ilaç kullandı mı?” soruları araştırılıyor. Bergüzar Korel’in kilo verme sürecine dair merak edilenler haberimizde…

BERGÜZAR KOREL KAÇ KİLO VERDİ, NASIL?

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, peş peşe yaptığı doğumların ardından verdiği 20 kiloyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zayıflama sürecinde sıkı bir beslenme ve spor programı uygulayan oyuncu, hakkında çıkan zayıflama iğnesi iddialarını daha önce yalanlamıştı.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, Türk televizyon ve sinema dünyasının en tanınan oyuncularından biridir. 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Korel, usta oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın kızıdır. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen oyuncu, kariyerine tiyatro ve dizi projeleriyle başlamıştır.

BERGÜZAR KOREL KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Bergüzar Korel, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

BERGÜZAR KOREL NERELİ?

Bergüzar Korel, İstanbul doğumludur. Köken olarak ise sanatçı bir aileden gelmektedir.

BERGÜZAR KOREL’İN KARİYERİ

Bergüzar Korel’in kariyerindeki en büyük çıkış noktası, “Binbir Gece” dizisinde canlandırdığı Şehrazat Evliyaoğlu karakteri olmuştur. Bu rol sayesinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Daha sonra “Karadayı”, “Vatanım Sensin”, “Düğüm Salonu” gibi birçok başarılı projede yer almıştır. Özellikle Halit Ergenç ile birlikte rol aldığı yapımlar büyük ilgi görmüştür.

Tiyatro sahnelerinde de yer alan Bergüzar Korel, hem dram hem de tarihi yapımlardaki başarılı performansıyla Türk televizyonunun güçlü kadın oyuncuları arasında gösterilmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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