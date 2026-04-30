Belalı Tanık filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Belalı Tanık filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Belalı Tanık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Belalı Tanık konusu, özeti ve Belalı Tanık oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Belalı Tanık filminin detayları…

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU NE?

Dünyanın en iyi koruması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ifade vermesi gereken bir tetikçi olan yeni bir müşteri edinir. İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler.

BELALI TANIK FİLM OYUNCULARI KİMLERDİR?

• Ryan Reynolds - Michael Bryce

• Samuel L. Jackson - Darius Kincaid

• Gary Oldman - Vladislav Dukhovich

• Salma Hayek - Sonia Kincaid

• Élodie Yung - Amelia Roussel

• Joaquim de Almeida - Jean Foucher

• Barry Atsma - Moreno

• Tine Joustra - Renata Casoria

• Kirsty Mitchell - Rebecca Harr

• Sam Hazeldine - Garrett

• Richard E. Grant - Bay Seifert

BELALI TANIK FİLMİ NE ZAMAN VE HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

• Yapım Yılı: Belalı Tanık filmi 2017 yılı yapımıdır.

• Vizyon Tarihi: Dünya genelinde ve Türkiye'de 18 Ağustos 2017 tarihinde sinemaseverlerle buluşmuştur.

• Çekim Dönemi: Filmin ana çekimleri Nisan 2016 tarihinde başlamış ve yaklaşık birkaç ay sürmüştür.

BELALI TANIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, hikaye gereği Avrupa'nın birçok farklı noktasında geçtiği için çekimler de geniş bir coğrafyada, oldukça ikonik mekanlarda gerçekleştirilmiştir:

• Amsterdam (Hollanda): Filmin en akılda kalıcı sahneleri olan kanal üzerindeki tekne takibi ve motosikletli kovalamaca sahneleri Amsterdam’ın tarihi kanallarında ve sokaklarında çekilmiştir.

• Londra (İngiltere): Filmin stüdyo çekimlerinin bir kısmı ve bazı şehir içi sahneleri Londra'da gerçekleştirilmiştir.

    • Sofya (Bulgaristan): Prodüksiyonun büyük bir bölümü Bulgaristan'daki Nu Boyana Film Stüdyoları'nda yapılmıştır. Ayrıca Sofya şehir merkezi, filmdeki bazı sahneler için fon olarak kullanılmıştır.

Osman DEMİR
