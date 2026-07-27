Bekçiler Kralı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Bekçiler Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bekçiler Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bekçiler Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Bekçiler Kralı konusu nedir, Bekçiler Kralı oyuncuları kimler ve Bekçiler Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEKÇİLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? BEKÇİLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Bekçiler Kralı, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken film hakkında merak edilen detaylar da araştırılıyor. "Bekçiler Kralı filmi nerede çekildi?", "Ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Konusu ne?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Bekçiler Kralı filmi hakkında merak edilenler.

BEKÇİLER KRALI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bekçiler Kralı filmi, yönetmen Osman Fahir Seden imzasıyla 1979 yılında çekildi ve aynı yıl sinemalarda gösterime girdi. Dönemin toplumsal yaşamını mizahi bir dille ele alan yapım, Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında gösteriliyor.

BEKÇİLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bekçiler Kralı filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmde yer alan mahalle sahneleri ve sokak çekimleri, dönemin İstanbul mahalle kültürünü başarılı bir şekilde yansıtıyor. Özellikle Cihangir ve çevresindeki bazı sokaklar filmin çekim mekânları arasında yer alıyor.

BEKÇİLER KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, görev yaptığı mahallede düzeni sağlamaya çalışan bekçi Şaban'ın yaşadığı eğlenceli olaylar anlatılıyor. Dürüst ve cesur bir bekçi olan Şaban, mahallede haksızlık yapan kişilere karşı mücadele eder. Bir söylenti nedeniyle herkes onun çok nüfuzlu biri olduğunu düşünmeye başlayınca olaylar komik bir hâl alır. Şaban ise adaleti sağlamak için elinden geleni yaparken birbirinden eğlenceli olaylar yaşanır.

BEKÇİLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Bekçiler Kralı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kemal Sunal – Şaban

• Semra Türel – Zehra

• Reha Yurdakul

• Hakkı Kıvanç

• Yaşar Şener

• Alpay İzer

• Nermin Özses

• Mustafa Yavuz

• Ahmet Turgutlu

• Çetin Tolbas

• Baki Tamer

• Ekrem Dümer

• Levent İnanır

• Garibe Gündem