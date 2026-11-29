Beın SPORTS 1 canlı nasıl izlenir sorusunun cevabı, yasal yayın platformlarında yer alıyor. Bugün saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Kanal, Digiturk'te 77. kanaldan ve beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden izlenebiliyor. Maçı yüksek görüntü kalitesinde ve kesintisiz izlemek için abonelik paketine sahip olunması ve hızlı bir internet bağlantısı kullanılması gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 NASIL İZLENİR?

beIN SPORTS 1'i izlemenin yasal yolu, Digiturk ya da TOD aboneliğidir. Digiturk aboneleri kanalı uydu alıcıları üzerinden 77. kanaldan izleyebiliyor. TOD kullanıcıları ise akıllı televizyon, bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden maça erişebiliyor.

DONMADAN İZLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İnternet üzerinden izlenen yayınlarda görüntünün donmaması için hızlı ve stabil bir bağlantı kullanılması öneriliyor. Kablosuz ağ yerine mümkünse kablolu bağlantı tercih etmek, aynı ağı kullanan diğer cihazlardaki yoğun indirmeleri durdurmak ve uygulamaların güncel sürümünü kullanmak yayın kalitesini artırıyor. Lisanssız ve izinsiz yayın yapan siteler ise hem kişisel veriler hem de cihaz güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor ve bu yayınlar telif hakkı ihlali oluşturuyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı, bugün 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda, yani Fenerbahçe'nin evi Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Uzatma dakikaları hariç tutulduğunda maçın 20.50 ile 21.00 arasında sona ermesi bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı listeye göre Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 maçta topladığı 20 puanla altıncı sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için bu maçı kazanmak istiyor. Fenerbahçe, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda yenerek moral buldu.

Erzurumspor FK ise 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Konuk ekip, Kadıköy deplasmanından puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE KART SINIRI

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Aké sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Aké ve Jayden Oosterwolde, cumartesi günkü son antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Galatasaray derbisinde aldığı 3 maçlık cezasını tamamlayan Archie Brown ise yeniden forma giyebilecek durumda.

Takım kaptanı Milan Skriniar ve Nelson Semedo sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Erzurumspor FK karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Erzurumspor, Süper Lig'de beşinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan dört lig maçında Fenerbahçe üç galibiyet aldı, bir maç ise berabere sona erdi. 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç 2-2 bitti. 2020-2021 sezonunda ise sarı-lacivertliler deplasmanda 3-0, iç sahada 3-1 galip geldi. Erzurum temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetini arıyor.