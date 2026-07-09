Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Son dakika! 2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla netlik kazandı. Yeni tutarın belli olmasının ardından askerlik planlaması yapan yükümlüler, "Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?", "2026 bedelli askerlik kaç TL?", "Bedelli askerlik kaç gün?" ve "Başvuru süreci nasıl işleyecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte güncel bedelli askerlik ücreti, başvuru süreci ve temel eğitim süresine ilişkin merak edilenler…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeniden belirlenen Bedelli Askerlik ücretine ilişkin de açıklama yapıldı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur" denildi.

MEMUR ZAMMI ORANINDA ARTIRILDI

Altı aylık enflasyonla hesaplanan memur zammı oranı, 3 Temmuz’da yüzde 13,52 olarak açıklanmıştı. Bedelli askerlik fiyatı, memur maaşlarına gelen zam kadar arttı.

YOKLAMA VE BAKAYA KAÇAKLARININ ÖDEYECEĞİ TUTAR BELLİ OLDU MU?

Bu kapsamda, Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.

Ücret, 2026’nın ilk altı ayında 416 bin 361 lira 30 kuruştu.