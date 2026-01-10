Haberler

Bebek Otel sahibi kim, Bebek Otel kimin, Muzaffer Yıldırım kimdir?

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 7 Ocak'ta tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Peki, Bebek Otel'in sahibi kim ve otel kime ait?

Uyuşturucu bağlantılı iddialar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında Muzaffer Yıldırım'ın işlettiği Bebek Otel, çok sayıda jandarma personelinin katıldığı bir baskına uğradı. Bebek Otel'in kime ait olduğu ve işletme detayları merak konusu oldu.

BEBEK OTEL'E JANDARMA BASKINI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'e jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Daha önce Kütüphane ve Amaya adlı işletmelerle birlikte otel, 1 ay süreyle geçici olarak faaliyetlerinden men edilmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuşla ilgili çeşitli suçlamalar yöneltildi. Şüpheliler için "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" gibi iddialarla gözaltı kararı çıkarıldı.

JANDARMA OPERASYONUNUN AYRINTILARI

Bebek Otel'de gerçekleştirilen operasyon, çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla yapıldı. Operasyon sırasında otelde güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma kapsamında yeni delillerin toplanması hedeflendi. Yetkililer, çalışmaların süreceğini vurguladı.

BEBEK OTEL'İN SAHİBİ KİM?

Bebek Otel'in sahibi, Muzaffer Yıldırım'dır.

Osman DEMİR
500

