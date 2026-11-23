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Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı İstanbul ve Konya oluyor. Bedran Güzel'in yönettiği Bayi Toplantısı, 22 Şubat 2020'de sinemalarda vizyona girdi. Bayi Toplantısı oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor. Bayi Toplantısı filminin konusu, çekim yerleri, ne zaman çekildiği ve oyuncu kadrosuyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bayi Toplantısı filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin bazı sahneleri için ise Konya'da set kuruldu. Hikâyenin büyük bölümü, üç bayinin katıldığı toplantının yapıldığı otelde geçtiği için otel sahneleri filmin en önemli mekânları arasında yer alıyor. Haberlerde filmin otel sahnelerinin Yurdaeroğlu Resort'ta çekildiği belirtiliyor.

Film, Anadolu'dan büyük şehre gelen karakterlerin hikâyesini anlattığı için hem İstanbul'un kalabalık atmosferi hem de Anadolu'nun sıcak dokusu çekim mekânlarına yansıtıldı.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bayi Toplantısı'nın çekimleri vizyon öncesinde tamamlandı ve film 22 Şubat 2020'de Türkiye genelinde sinemalarda gösterime girdi. Film, vizyona girdiği dönemde yerli komedi filmleri arasında dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Sinema gösterimlerinin ardından dijital platformlarda ve televizyon kanallarında da izleyiciyle buluştu.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı, Anadolu'nun farklı şehirlerinden İstanbul'a gelen üç bayinin, Namık, Adem ve Sadık'ın hikâyesini anlatıyor. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu üç adamın yolu, katıldıkları bayi toplantısında kesişiyor.

Toplantı süresince yaşanan beklenmedik olaylar, üç bayiyi kendilerini bir anda çılgın bir planın içinde bulmaya itiyor. İşin içinden sağ salim çıkmanın tek yolu ise birbirlerine güvenmek ve hızlı hareket etmek. Film, karakterlerin yaşadığı talihsizlikleri, aralarında filizlenen dostluğu ve kahkaha dolu anları komedi diliyle beyaz perdeye taşıyor.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Bayi Toplantısı'nın başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:

İbrahim Büyükak: Namık

Onur Buldu: Sadık

Doğu Demirkol: Adem

Büşra Pekin: Övgü

Safa Sarı: Demircan

Kadroda ayrıca Deniz Hamzaoğlu, Çağla Demir, Rıza Akın, Hakan Salınmış, Sacide Taşaner, Zeyno Eracar, Müfit Kayacan, Tuğçe Karabayır ve Gamze Karaduman gibi isimler de yer alıyor.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Bayi Toplantısı'nın yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Güzel, film boyunca üç farklı karakterin uyumunu ve çatışmasını komedi unsurlarıyla harmanlayarak geniş kitlelere hitap eden bir yapım ortaya koydu. Film, türü itibarıyla aile boyu izlenebilecek yerli komediler arasında yer alıyor.