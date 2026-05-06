Bayern Münih PSG maç özeti ve golleri nasıl izlenir? Bayern Münih PSG maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi’nde finale giden yolda en kritik viraj dönülürken, "Bayern Münih - PSG maçı kaç kaç bitti, maçın gollerini kim attı?" başlıkları sosyal medyada ve dijital platformlarda viral oldu. İlk karşılaşmada Kvaratskhelia ve Dembele’nin yıldızlaştığı, Bayern cephesinde ise Harry Kane’in penaltı golüyle başlayan fırtınanın özeti, UEFA’nın resmi yayıncı kanalları ve dijital platformlarda taraftarlarla buluştu. Finale çıkacak takımı belirleyecek olan Allianz Arena’daki rövanş mücadelesi öncesi, Paris’teki dev kapışmanın geniş özeti ve tartışmalı pozisyonlarına dair tüm detaylar haberimizde.

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek takımı belirleyecek olan bu dev kapışma, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü (bugün) oynanacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek olan müsabakanın başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak belirlendi.

MAÇ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Sporseverlere müjdeli haber kamu yayıncısından geldi. Bayern Münih ile PSG arasındaki bu heyecan dolu yarı final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı, yüksek çözünürlüklü ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Maçı televizyondan takip edemeyenler, TRT’nin dijital platformları üzerinden de mücadeleyi naklen izleyebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalına farklı dijital yayın platformları ve uydu üzerinden erişmek için aşağıdaki kanal numaralarını kullanabilirsiniz:

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Fil Box: 20. Kanal

• Türksat Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz ve ücretsiz erişim sağlanmaktadır.

DEV RÖVANŞ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final heyecanı, Almanya’nın Münih şehrine taşınıyor. Bayern Münih ve PSG’yi karşı karşıya getirecek olan bu tarihi rövanş maçı, dünyanın en ikonik stadyumlarından biri olan Allianz Arena’da gerçekleştirilecek.

FİNALİN ADI BU GECE BELLİ OLUYOR

İlk maçta Paris’te alınan skorun ardından Allianz Arena’da oynanacak bu rövanş, her türlü sürprize açık bir atmosfer vaat ediyor. Bu akşamki mücadelenin kazananı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak büyük finalde İngiliz ekibi Arsenal’in rakibi olacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasına bir adım daha yaklaşacak olan takımı belirleyecek bu 90 dakikayı kaçırmayın!