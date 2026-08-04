Batu Cengiz kimdir? CRUSH grubu üyesi Batu Cengiz kaç yaşında, nereli?

CRUSH grubunun üyelerinden Batu Cengiz, profesyonel dans geçmişi ve sahne performanslarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce birçok sanatçının konserlerinde dansçı olarak görev alan Batu Cengiz, Idol House finalinin ardından CRUSH kadrosuna seçildi. Peki, Batu Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte CRUSH üyesi Batu Cengiz'in biyografisi ve kariyer yolculuğuna dair merak edilen detaylar.

BATU CENGİZ KİMDİR?

Batu Cengiz, dansçı, sahne performansçısı ve yedi kişilik CRUSH erkek müzik grubunun üyelerinden biridir. Idol House Türkiye yarışmasının ardından grubun resmî kadrosuna seçilen Batu Cengiz, profesyonel dans geçmişiyle dikkat çekiyor. CRUSH grubunda Efe Şan, Arda Soydoğan, Miraç Fırat, Oğuzhan Çifçi, Barış Çağan Yüksekkaya ve Milan Önder ile birlikte yer alıyor.

BATU CENGİZ KAÇ YAŞINDA?

Batu Cengiz, 12 Haziran 2001 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

BATU CENGİZ NERELİ?

Batu Cengiz, Bursa doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Bursa'da geçiren sanatçının ailesinin kökenine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

BATU CENGİZ'İN KARİYERİ

Batu Cengiz, dans kariyerine bir arkadaşıyla koreografi çalışmaları yaparak başladı. Daha sonra profesyonel dans eğitimi alarak kendini geliştirdi ve eğitim aldığı akademide asistanlık ile eğitmenlik yaptı. Yaklaşık beş yıllık dans deneyimi bulunan Cengiz, bu sürenin önemli bir bölümünde profesyonel olarak sahne aldı.

İdol House Türkiye seçmelerine katılarak yarışmanın ana kadrosuna giren Batu Cengiz, yarışma boyunca dans, vokal, sahne performansı ve takım uyumu alanlarında eğitim aldı. Büyük finalde CRUSH grubunun üyeleri arasına seçilen Cengiz, profesyonel müzik kariyerine grubun bir üyesi olarak adım attı.

İdol House öncesinde profesyonel dansçı olarak Edis, Çakal ve Manifest sahnelerinde görev alan Batu Cengiz, sahne performansı ve koreografi alanındaki deneyimiyle öne çıkan isimlerden biri olarak kariyerini CRUSH çatısı altında sürdürmektedir.