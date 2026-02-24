Batın Barlas Çeki annesi Hasret Doğan, Zehra Kınık şikayetini çekti mi?

Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan "Hasret Doğan şikayetini çekti mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Batın Barlas Çeki annesinin Zehra Kınık ile ilgili başvurusuna dair ortaya atılan iddialar sonrası, şikayetin akıbeti, hukuki süreçte gelinen nokta ve doğrulanmış bilgiler araştırılıyor.

ŞİKAYET VE İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇTİ

Mahkemeye sunulan dilekçede Hasret Doğan, sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında daha önce yaptığı şikayetini geri çektiğini ve istinaf başvurusunu da sonlandırdığını bildirdi. Dilekçede, herhangi bir tazminat talebinin kalmadığı ve sürecin kendi açısından sona erdirildiği ifade edildi.

"MADDİ VE MANEVİ TÜM ZARARIM GİDERİLDİ"

Doğan'ın dilekçesinde, yaşanan olay nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararlarının giderildiği vurgulandı. Bu kapsamda sanıktan herhangi bir talebinin bulunmadığı belirtilirken, dosyaya ilişkin tüm başvurulardan feragat edildiği kaydedildi.

KINIK 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2023 yılında meydana gelen kazaya ilişkin davada, yeniden yapılan yargılama sonucunda Fatma Zehra Kınık Demir 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme ayrıca sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle geri alınmasına karar vermişti. Kazada Batın Barlas Çeki hayatını kaybederken, üç kişi de yaralanmıştı.

ANNE DOĞAN DAHA ÖNCE KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hasret Doğan, Aralık 2025'te açıklanan kararın ardından verilen cezaya sert tepki göstermişti. "Bir canın bedeli iki yıl mı?" sözleriyle kararı eleştiren Doğan, trafik suçlarında uygulanan yaptırımların yetersiz olduğunu savunmuş ve istinaf yoluna gideceklerini açıklamıştı. Gelinen noktada ise Doğan'ın hem şikayetinden hem de itiraz sürecinden vazgeçmesi kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.