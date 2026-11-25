Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Baskonia Anadolu Efes maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport ve S Sport Plus. EuroLeague'deki Baskonia Anadolu Efes maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Vitoria-Gasteiz'deki Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'tan ve dijital platform S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. S Sport Plus ise internet üzerinden yayın yapan dijital platform olarak, internet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla takip edilebiliyor. Her iki yayın da ücretli abonelik gerektiriyor.

BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Baskonia Anadolu Efes maçı şifresiz değil. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacağı için maçı izlemek için abonelik gerekiyor.

BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Baskonia Anadolu Efes maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma EuroLeague kapsamında yapılacak.

BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Baskonia Anadolu Efes maçı, Vitoria-Gasteiz'deki Fernando Buesa Arena'da oynanacak.