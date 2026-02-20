"Basketbol Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?" sorusu, turnuvanın son aşamasına gelinmesiyle birlikte basketbol gündeminin en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. Final maçına ev sahipliği yapacak şehir ve salonun açıklanmasıyla birlikte, taraftarlar hem karşılaşmanın detaylarını hem de organizasyonla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI SİNAN ERDEM'DE

Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Dörtlü Final organizasyonu, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Kritik mücadeleler bugün sahne alırken, karşılaşmalar A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN İLK MAÇI: BEŞİKTAŞ – ANADOLU EFES

Dörtlü Final programının açılış maçında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes karşı karşıya geldir. İlk finalist Beşiktaş GAİN oldu.

GECENİN MAÇI: FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM

Günün ikinci ve son karşılaşmasında ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom parkede kozlarını paylaşacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

KUPA PAZAR GÜNÜ SAHİBİNİ BULACAK

Dörtlü Final maçlarını kazanan iki takım finale yükselecek. Türkiye Kupası'nda şampiyon, 22 Şubat Pazar günü oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak. Basketbol tutkunlarını dolu dolu bir hafta sonu bekliyor.

