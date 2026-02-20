Haberler

Basketbol Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Basketbol Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbolseverlerin merakla beklediği Basketbol Türkiye Kupası Finali için geri sayım sürerken, final karşılaşmasının nerede oynanacağı netlik kazandı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası, iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek dev mücadelenin adresi belli olurken, organizasyonun oynanacağı salon ve şehir de sporseverlerin gündemine oturdu.

"Basketbol Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?" sorusu, turnuvanın son aşamasına gelinmesiyle birlikte basketbol gündeminin en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. Final maçına ev sahipliği yapacak şehir ve salonun açıklanmasıyla birlikte, taraftarlar hem karşılaşmanın detaylarını hem de organizasyonla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI SİNAN ERDEM'DE

Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Dörtlü Final organizasyonu, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Kritik mücadeleler bugün sahne alırken, karşılaşmalar A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN İLK MAÇI: BEŞİKTAŞ – ANADOLU EFES

Dörtlü Final programının açılış maçında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes karşı karşıya geldir. İlk finalist Beşiktaş GAİN oldu.

Basketbol Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

GECENİN MAÇI: FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM

Günün ikinci ve son karşılaşmasında ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom parkede kozlarını paylaşacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

KUPA PAZAR GÜNÜ SAHİBİNİ BULACAK

Dörtlü Final maçlarını kazanan iki takım finale yükselecek. Türkiye Kupası'nda şampiyon, 22 Şubat Pazar günü oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak. Basketbol tutkunlarını dolu dolu bir hafta sonu bekliyor.

Maçlara Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor