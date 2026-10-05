Başkalarının Hayatı dizisinin konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

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Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Başkalarının Hayatı dizisinin hikâyesi gündemde. Dizinin konusu kadar senaryonun gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıp dayanmadığı da merak ediliyor. “Başkalarının Hayatı gerçek hikâye mi, uyarlama mı?” sorusunu araştıran izleyiciler, dizinin temel aldığı hikâyeye ilişkin ayrıntıları öğrenmek istiyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU NEDİR?

Başkalarının Hayatı, Hülya adlı genç bir kadının hayatının, üniversitede tanıştığı varlıklı bir ailenin kızı Neslihan sayesinde değişmesini konu alıyor. Hayal ettiği gösterişli dünyaya adım atan Hülya, bu çevrede kurduğu ilişkiler ve söylediği yalanlarla giderek daha karmaşık bir hayatın içine çekiliyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı, her cumartesi günü ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümleri Star TV'nin yayın akışında cumartesi akşamları yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

BAŞKALARININ HAYATI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başkalarının Hayatı cumartesi günleri saat 20.00'de başlıyor.