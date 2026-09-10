Başka Bir Sen filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Başka Bir Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Başka Bir Sen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başka Bir Sen filmini izleyecek olanların merak ettiği Başka Bir Sen konusu nedir, Başka Bir Sen oyuncuları kimler ve Başka Bir Sen özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerini paylaştığı Başka Bir Sen filmi, sıra dışı hikâyesi ve fantastik komedi unsurlarıyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu yapım, 7 Mart 2025’te vizyona girdi. Filmle ilgili en çok merak edilen konular arasında ise Başka Bir Sen filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne? soruları yer alıyor.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başka Bir Sen filminin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinin 2024 yazında İstanbul’un farklı semtlerinde yapıldığı belirtiliyor. Yapımda İstanbul’un farklı bölgelerinden mekanlar kullanılırken, şehrin modern ve günlük atmosferi filmin hikâyesine de yansıtılıyor.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başka Bir Sen filminin çekimleri 2024 yazında gerçekleştirildi. Film, hazırlık ve çekim sürecinin ardından 2025 yılında izleyiciyle buluştu. Yapımın Türkiye’deki vizyon tarihi ise 7 Mart 2025 olarak açıklandı.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ KONUSU NE?

Başka Bir Sen, hayatı bir türlü yolunda gitmeyen Mümtaz ile Derya’nın sıra dışı hikâyesini anlatıyor. Mümtaz, kötü geçen bir günün ardından Derya ile karşılaşır. İkilinin yollarının kesişmesi ise büyük bir kazayla sonuçlanır.

Kazanın ardından Mümtaz kendisini oldukça farklı ve gizemli bir döngünün içerisinde bulur. Üç yıl boyunca her gün başka bir kişinin bedeninde uyanan Mümtaz, o kişinin hayatının son gününü yaşamaya başlar. Aradan üç yıl geçtikten sonra bir ödül töreninde Derya ile yeniden karşılaşır. Ancak Mümtaz’ın bilmediği önemli bir detay vardır: Derya da tıpkı onun gibi üç yıldır başka bedenlerde yaşamaktadır.

Film, fantastik hikâyesini romantik komedi ve aile temalarıyla birleştirirken Mümtaz ve Derya’nın aşkını, aile olmanın zorluklarını ve hayatın ikinci şanslarını ele alıyor.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Başka Bir Sen filminin başrollerinde Giray Altınok ve Ezgi Mola yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

• Giray Altınok

• Ezgi Mola

• Kerem Özdoğan

• Nevra Serezli

• Hüseyin Avni Danyal

• Deniz Cengiz

• Şükran Ovalı

• Cihat Tamer

• Nergis Çorakçı

• Mine Teber

• Osman Alkaş

Filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak, senaristliğini ise Giray Altınok ve Kerem Özdoğan üstleniyor.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Başka Bir Sen; romantik komedi, komedi, romantizm ve fantastik türlerini bir araya getiriyor. Film yaklaşık 1 saat 50 dakika sürüyor.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Başka Bir Sen, Disney+’ın orijinal yapımları arasında yer alıyor. Film, 7 Mart 2025 tarihinde izleyiciyle buluştu ve güncel olarak Disney+ üzerinden izlenebiliyor.