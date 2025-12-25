Youtube'daki bir programda uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını iddia eden Gazeteci Barış Terkoğlu "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Barış Terkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu evli mi, eşi kim? Detaylar...

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu, 13 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan, Türkiye'nin önde gelen gazeteci ve yazarlarından biridir. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra, Türkiye'de gündem oluşturan olayları araştırması ve kitap çalışmaları ile de tanınmaktadır.

Barış Terkoğlu, özellikle 14 Şubat 2011 tarihinde gözaltına alınması ve OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kalmasıyla geniş kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 14 Eylül 2012'de görülen duruşmada tahliye edilmiştir. Bu olay, Terkoğlu'nun gazetecilikte karşılaştığı zorlukları ve basın özgürlüğü konusundaki mücadeleyi de simgelemektedir.

Akademik kariyerine bakıldığında ise, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. Bu akademik altyapı, onun gazetecilik çalışmalarına derinlik kazandıran önemli bir faktördür.

BARIŞ TERKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Barış Terkoğlu, 1980 doğumlu olduğuna göre, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. yansıtmaktadır.

BARIŞ TERKOĞLU NERELİ?

Barış Terkoğlu, İstanbul doğumludur. İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginliği, Terkoğlu'nun yetişmesinde etkili olmuş ve onun gazetecilik perspektifine yön vermiştir.

BARIŞ TERKOĞLU EVLİ Mİ?

Evet, Barış Terkoğlu evlidir. Kendisinin özel hayatıyla ilgili bilgiler, medyada sınırlı şekilde yer almakla birlikte, evliliği hakkında güvenilir bilgiler mevcuttur.

BARIŞ TERKOĞLU EŞİ KİM?

Barış Terkoğlu'nun eşi, Özge İzdeş Terkoğlu'dur. Doç. Dr. Özge İzdeş Terkoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da öğretim üyesi olarak görev yapan bir ekonomist ve akademisyendir.

BARIŞ TERKOĞLU'NUN GAZETECİLİK KARİYERİ VE MEDYA ÇALIŞMALARI

Barış Terkoğlu, gazetecilik kariyerine CNN Türk'te Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak başlamıştır. 2008 yılından itibaren OdaTV'de haber müdürlüğü yapmış ve 2018 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı görevine devam etmiştir.

Ayrıca, Terkoğlu günümüzde YouTube'da Onlar TV gibi platformlarda aktif olarak programlara katılmakta ve güncel gelişmeleri yorumlamaktadır. Bu sayede, hem dijital medya hem de geleneksel basında etkin bir şekilde yer almaktadır.

BARIŞ TERKOĞLU KİTAPLARI

Barış Terkoğlu, gazetecilik çalışmalarını kitap projeleriyle de desteklemiştir. Barış Pehlivan ile birlikte kaleme aldığı kitapları şu şekildedir:

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012)

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015)

Metastaz (2019)

Metastaz 2: Cendere (2020)

Bu eserler, Türkiye'deki siyasi ve toplumsal olayları belgelerle aktaran çalışmalardır ve Terkoğlu'nun araştırmacı gazetecilik kimliğini ortaya koymaktadır.