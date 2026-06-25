Barış Murat Yağcı'nın son hali: Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı’nın son görüntüsü dikkat çekerken, başarılı oyuncu ve modelin kariyeri ve özel yaşamı yeniden gündeme geldi. Survivor performansı ve rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Yağcı’nın hayatı merak ediliyor. Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen biyografi detayları…

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcıdır. 21 Ocak 1991 doğumlu olan Yağcı, profesyonel basketbol geçmişinin ardından modellik ve oyunculuk alanına yönelmiş, televizyon ve sinema projelerinde yer alarak tanınmıştır.

BARIŞ MURAT YAĞCI KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1991 doğumlu olan Barış Murat Yağcı, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

BARIŞ MURAT YAĞCI NERELİ?

Barış Murat Yağcı, İzmir doğumludur ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN KARİYERİ

Barış Murat Yağcı, spor kariyerine Efes Pilsen Spor Kulübü’nde profesyonel basketbol oynayarak başlamış, yaşadığı sakatlık sonrası spor hayatını sonlandırmıştır. Ardından modellik yapmış ve “Best Model of Turkey” yarışmasında “Best Fotomodel” seçilmiştir.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında “Kocamın Ailesi” dizisiyle adım atan Yağcı; “Kiralık Aşk”, “Şevkat Yerimdar” ve “Sosyetik Gelin” gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema projelerinde de yer alan oyuncu, 2020 yılında Survivor yarışmasına katılmış ve ikinci olarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Daha sonraki yıllarda da Survivor projelerinde yer alarak televizyon dünyasındaki görünürlüğünü sürdürmüştür.