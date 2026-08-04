Barış Çağan Yüksekkaya kimdir? CRUSH grubu üyesi Barış Çağan Yüksekkaya kaç yaşında, nereli?

CRUSH grubunun üyelerinden Barış Çağan Yüksekkaya, şarkıcılığı, söz yazarlığı ve beste çalışmalarıyla gündemde yer alıyor. Solo müzik kariyerinin ardından CRUSH kadrosuna katılan genç isim, müzikseverlerin yakından takip ettiği sanatçılar arasında bulunuyor. Peki, Barış Çağan Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte CRUSH üyesi Barış Çağan Yüksekkaya'nın biyografisi, yaşı ve kariyer yolculuğuna ilişkin merak edilen detaylar.

BARIŞ ÇAĞAN YÜKSEKKAYA KİMDİR?

Barış Çağan Yüksekkaya, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve müzik prodüktörüdür. Yedi kişilik CRUSH erkek müzik grubunun üyeleri arasında yer alan Yüksekkaya, Idol House Türkiye finalinde gruba seçilen isimlerden biri oldu. CRUSH öncesinde solo müzik kariyeriyle de dikkat çeken sanatçı, kendi şarkılarının söz, beste ve prodüksiyon süreçlerinde aktif görev aldı.

BARIŞ ÇAĞAN YÜKSEKKAYA KAÇ YAŞINDA?

Barış Çağan Yüksekkaya, 10 Ekim 2002 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Terazi burcu olan sanatçı, 10 Ekim 2026 tarihinde 24 yaşına girecek.

BARIŞ ÇAĞAN YÜKSEKKAYA NERELİ?

Barış Çağan Yüksekkaya, İzmir doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını büyük ölçüde Ankara'da geçiren sanatçı, lise eğitiminin ardından yeniden İzmir'e döndü.

BARIŞ ÇAĞAN YÜKSEKKAYA'NIN KARİYERİ

Barış Çağan Yüksekkaya, müzikle küçük yaşlarda tanıştı. Gitar ve piyano çalan sanatçı, söz yazarlığı, beste ve müzik prodüksiyonu alanlarında çalışmalar yaptı. Çocuk yaşta O Ses Çocuklar yarışmasına katılarak sahne deneyimi kazandı.

Daha sonra Idol House Türkiye yarışmasına katılan Yüksekkaya, finalde CRUSH grubunun yedi kişilik kadrosuna seçildi. Grubun ilk teklisi "CRUSH!" şarkısının söz ve müzik üretim sürecinde de yer aldı. CRUSH öncesinde "Simon Der Ki", "Arkama Bakmadan", "Anlamı Yok", "Nerdeyim?", "Labirent", "Ölmekten Beter" ve "Bi' Başkası" adlı solo çalışmalarını müzikseverlerle buluşturdu.