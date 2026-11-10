Barış Alper Yılmaz Yeşim Yeşilçimen sevgili mi, Yeşim Yeşilçimen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Barış Alper Yılmaz ile Yeşim Yeşilçimen'in uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı iddia ediliyor. Yeşim Yeşilçimen'in sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz'ın kendisine hediye ettiği imzalı formayı "Teşekkürler star" notuyla paylaşması, bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak ikiliden ilişkilerine dair resmi bir açıklama gelmedi. İşte Barış Alper Yılmaz ve Yeşim Yeşilçimen'e ilişkin merak edilenler.

BARIŞ ALPER YILMAZ YEŞİM YEŞİLÇİMEN SEVGİLİ Mİ?

Barış Alper Yılmaz ile Yeşim Yeşilçimen'in bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyor. Yeşim Yeşilçimen'in paylaşımı, sosyal medyada ilişki iddialarının doğrulanması olarak yorumlandı. Ancak Barış Alper Yılmaz ya da Yeşim Yeşilçimen, birlikte olduklarını açıkça doğrulayan bir açıklama yapmadı. İkilinin ilişkisine dair kesin bilgi, tarafların yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

YEŞİM YEŞİLÇİMEN NE PAYLAŞTI?

Yeşim Yeşilçimen, kişisel sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz'ın kendisine hediye ettiği imzalı formayı takipçileriyle paylaştı. Yeşilçimen, paylaşımına "Teşekkürler star" notunu ekledi. Paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlar ve magazin dünyası tarafından yakından takip edildi ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

YEŞİM YEŞİLÇİMEN KİMDİR?

Yeşim Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz ile yaşadığı iddia edilen birliktelikle gündeme gelen isim. Yeşilçimen'in mesleğine ve hayatına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

YEŞİM YEŞİLÇİMEN KAÇ YAŞINDA?

Yeşim Yeşilçimen'in yaşına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

YEŞİM YEŞİLÇİMEN NERELİ?

Yeşim Yeşilçimen'in memleketine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu. 2000 doğumlu olan oyuncu, hızı, fiziksel gücü ve çok yönlülüğüyle tanınıyor. Kanat, forvet ve gerektiğinde bek pozisyonlarında görev yapabilen Barış Alper, Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı formayla şampiyonluklar yaşayan oyuncu, A Milli Takım'da da düzenli olarak forma giyiyor. Barış Alper Yılmaz, 12 Kasım'da oynanacak Türkiye Belçika maçında milli takımın muhtemel 11'inde yer alıyor.