Barış Alper Yılmaz neden yok, Barış Alper Yılmaz Kosova Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

A Millî Takımımızın 2026 Dünya Kupası Play-off finalinde Kosova ile yapacağı kritik mücadele öncesinde, ileri hatta dinamik ismi Barış Alper Yılmaz’ın durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Maç saati yaklaşırken "Barış Alper Yılmaz neden yok?" ve "Kosova - Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı?" soruları arama motorlarında üst sıralara yerleşti.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Vincenzo Montella, Kosova deplasmanında orta saha kurgusunda değişikliğe giderek Barış Alper Yılmaz’ı ilk 11 tercihleri arasında değerlendirmedi. Barış Alper Yılmaz neden yok sorusunun temel sebebi, tamamen teknik heyetin taktiksel planlamasıdır. Montella, maçın başlangıç stratejisinde farklı bir oyuncu profilini tercih ederek Barış Alper Yılmaz'ı oyunun gidişatına göre kullanmayı hedefliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKAT MI VEYA CEZALI MI?

Futbolseverlerin en çok endişe ettiği konuların başında gelen sakatlık veya ceza durumuyla ilgili net bilgi paylaşıldı. Barış Alper Yılmaz sakat veya cezalı değil. Sağlık durumu gayet iyi olan ve antrenmanlarda takımla birlikte çalışan milli futbolcu, maç kadrosunda yer alıyor. Oyuncunun oynamasına engel teşkil edecek fiziksel bir problem bulunmuyor.

YEDEK KULÜBESİNDE HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Kritik müsabakanın başlangıç kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz yedekler arasında görev bekleyecek. Teknik direktör Montella'nın, maçın ikinci yarısında oyunun kilitlendiği anlarda Barış Alper Yılmaz'ın pres gücünden ve oyun görüşünden faydalanmayı planladığı belirtiliyor. Tecrübeli kanat, kulübedeki en önemli hamle oyuncularından biri olarak hazır kıta bekletiliyor.