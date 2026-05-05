Haberler

Barış Alper, Monaco'ya mı transfer oluyor, teklif mi gönderildiler? Barış Alper hangi takıma transfer olacak?

Barış Alper, Monaco'ya mı transfer oluyor, teklif mi gönderildiler? Barış Alper hangi takıma transfer olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barış Alper Yılmaz hakkında ortaya atılan transfer iddiaları futbol gündemini hareketlendirdi. “Barış Alper Yılmaz Monaco’ya mı transfer oluyor, Fransız ekibinden resmi bir teklif geldi mi?” soruları taraftarlar arasında yoğun şekilde konuşulmaya başlandı. Peki, Barış Alper, Monaco'ya mı transfer oluyor, teklif mi gönderildiler? Barış Alper hangi takıma transfer olacak?

Barış Alper Yılmaz’ın transfer geleceğiyle ilgili iddialar yeniden gündeme oturdu. “Barış Alper Yılmaz Monaco’ya transfer olacak mı, kulüpler arasında resmi bir teklif var mı?” soruları futbol kamuoyunda merak uyandırırken, oyuncunun adı Avrupa ekipleriyle anılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ ALPER, MONACO'YA MI TRANSFER OLUYOR?

Monaco, performansıyla Avrupa’nın dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için transferde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Fransız temsilcisi Monaco’nun, başarılı futbolcu için ciddi bir girişim hazırlığında olduğu öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferi son anda gerçekleşmeyen ve sarı-kırmızılı kulüple maaşında önemli bir iyileştirme yapılan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Premier Lig ve Serie A’dan bazı kulüplerin de ilgilendiği milli oyuncu için en somut adımın Monaco’dan geldiği ifade edildi.

MONACO ŞARTLARI ZORLAYACAK

Fransız kulübünün, Barış Alper Yılmaz’ı ikna etmesi halinde Galatasaray ile bonservis görüşmelerinde tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Transfer sürecinin özellikle Dünya Kupası sonrasında daha da hız kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Galatasaray formasıyla bu sezon 48 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 15 asistlik katkı sağlayarak kariyerinin en dikkat çeken dönemlerinden birini yaşıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok

ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok

Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Bir sektör zor durumda! İflas depremi 2 bin 500 kişiyi işinden etti
Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı