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Barcelona, La Liga'nın 13. haftasında 22 Kasım 2026 Pazar günü kendi sahasında Villarreal'i 3-2 yendi. Villarreal ilk 7 dakikada bulduğu iki golle devreyi 2-0 önde kapatmıştı, ama Barcelona ikinci yarıda 57, 61 ve 67. dakikalarda üç gol bularak maçı çevirdi ve son golü Villarreal'den Pau Navarro kendi kalesine attı. Barcelona bu sonuçla ligdeki liderliğini sürdürdü.

BARCELONA VİLLARREAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 3-2 bitti. İlk yarının skoru 0-2 olduğu için Barcelona, iki gol geriden gelip kazanan taraf oldu.

GOLLERİ KİM ATTI?

Villarreal'in gollerini 5. dakikada Tajon Buchanan, 7. dakikada Tani Oluwaseyi attı. Barcelona'da skoru 57. dakikada Gerard Martín 1-2'ye getirdi, Fermín López de 61. dakikada beraberliği sağladı. Sonra 67. dakikada Pau Navarro topu kendi kalesine gönderdi. Skor bir daha değişmedi.

KIRMIZI KART GÖREN OLDU MU?

Evet, Villarreal'den Pau Navarro maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımı maçı 10 kişi tamamladı. Ajansspor'un maç anlatımına göre Navarro'nun kırmızı kartı ikinci sarıdan geldi; yani kendi kalesine gol atan oyuncu, maçı da erken bitirmiş oldu.

PUAN DURUMUNDA NE DEĞİŞTİ?

Barcelona bu galibiyetle La Liga'nın zirvesindeki yerini korudu. Villarreal puansız döndü.

SIRADA HANGİ MAÇLAR VAR?

Habertürk'ün haberine göre Barcelona ligde gelecek hafta Deportivo deplasmanına gidecek, Villarreal ise kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.