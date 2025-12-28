Bahar final mi yapıyor, Bahar neden final yapıyor? Bahar bitti mi?

Uzun bir süredir televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Bahar, yayın gününde yapılan değişikliğin ardından istenilen izlenme performansını koruyamadı. Bu gelişmelerin ardından final kararı alan dizi, Demet Evgar'ın başrol performansıyla 64. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor.

BAHAR DİZİSİ İÇİN BEKLENEN KARAR AÇIKLANDI

Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği ve MF Yapım tarafından hazırlanan Bahar dizisinin geleceği netlik kazandı. Bir süredir kulislerde konuşulan iddialar doğrulanırken, sevilen yapımın ekran yolculuğunu noktalayacağı kesinleşti. Dizi, 64. bölümüyle izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.

İlk bölümünden itibaren dikkat çeken bir izlenme oranına ulaşan Bahar, belirlenen yayın takvimi kapsamında final sürecine girdi. Kısa süre önce yayın gününde değişikliğe gidilen dizi, salı akşamlarından pazar gününe alınmıştı. Ancak bu hamle, beklenen etkiyi yaratmadı.

FİNALE SADECE İKİ BÖLÜM KALDI

Üçüncü sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin final yapacağı bilgisi, yapım ekibinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada izleyicilere teşekkür edilerek, dizinin hikâyesine eşlik eden herkese duyulan minnettarlık vurgulandı. Bahar, umut, sevgi ve dayanışma temalarıyla iz bırakan hikâyesini 64. bölümde noktalayacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi deneyimli ve genç isimler bir araya geldi. Hem hikâye kurgusu hem de oyunculuk performanslarıyla sezonun öne çıkan projelerinden biri olmayı başaran dizi, uzun süre gündemde kalmayı sürdürdü.

FİNAL KARARI RESMEN NETLEŞTİ

Daha önce kulislerde konuşulan bilgilere göre, dizinin reytinglerde istenen yükselişi yakalayamaması durumunda yılbaşı öncesinde final yapması planlanıyordu. Alınan resmi kararla birlikte bu senaryo hayata geçirilmiş oldu. Bahar, son iki bölümüyle izleyicisine duygusal bir veda sunmaya hazırlanıyor.