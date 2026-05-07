AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİ: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler var? Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi açıklandı mı?

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul süreci yaklaşırken, kulüp başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi ve kadro yapılanması futbol kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler var? Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi açıklandı mı? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi en kritik sorulardan biri, Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinin resmiyet kazanıp kazanmadığı yönünde şekilleniyor. Şu aşamada listenin kamuoyuna tamamen açıklanmadığı, ancak bazı isimlerin netleştiğine dair haberlerin basına yansıdığı görülüyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aziz Yıldırım’ın adaylığını resmen duyurmasının ardından yönetim listesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Aynı haberde, daha önce adaylıktan çekilerek Yıldırım’a destek verdiği belirtilen Barış Göktürk’ün listede yer alacağı bilgisi öne çıkıyor.

Kulüp çevrelerinden aktarılan bilgilere göre, listenin seçim sürecine kısa süre kala resmi olarak divana sunulması bekleniyor. Ancak mevcut durumda kamuoyuna açıklanmış kesin ve nihai bir liste bulunmuyor.

YÖNETİM LİSTESİNE DAİR KULİS BİLGİLERİ

Basına yansıyan iddialar çerçevesinde, Yıldırım’ın ekibinde geçmiş dönemlerden tanınan bazı isimlerin yer alabileceği ifade ediliyor. Bu süreçte özellikle tecrübeli yöneticilerin yeniden yapılanma içinde değerlendirildiği belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİMİNDE KİMLER VAR?

Aziz Yıldırım’ın oluşturacağı yönetim kadrosuna ilişkin isimler henüz resmiyet kazanmamış olsa da, çeşitli haber kaynaklarında bazı isimlerin öne çıktığı görülüyor. Bu isimlerin seçim sürecine kadar netleşmesi ve resmi listenin açıklanması bekleniyor.

BARIŞ GÖKTÜRK İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Sabah’ta yer alan habere göre, adaylıktan çekilerek Aziz Yıldırım’a destek verdiği belirtilen Barış Göktürk’ün listede yer alacağı ifade ediliyor. Aynı kaynaklara göre Göktürk’ün yönetim içinde başkan vekili olarak görev almasının gündemde olduğu aktarılıyor.

ESKİ YÖNETİCİLERİN YENİDEN DÖNÜŞÜ

Kulis bilgilerine göre, Aziz Yıldırım’ın daha önceki yönetim dönemlerinde birlikte çalıştığı bazı isimlerin de yeni listede yer alabileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda şu isimlerin adı öne çıkıyor:

Mahmut Uslu

Önder Fırat

Nihat Özbağı

Ömer Onan

Bu isimlerin yönetim kadrosunda bulunup bulunmayacağına ilişkin nihai kararın, seçim listesi resmen teslim edildiğinde netleşmesi bekleniyor.