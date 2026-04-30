Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın başkanlık adaylığı konusundaki sessizliğini bozup bozmayacağı, Haziran ayındaki kongre öncesinde en çok konuşulan başlık oldu. "Her şey berraklaşsın, sonra açıklama yapacağım" diyerek kapıyı açık bıraktı.

“HER ŞEY BERRAKLAŞSIN, SONRA KONUŞACAĞIM”

Adaylık konusunda temkinli bir duruş sergileyen Aziz Yıldırım, nihai kararını vermeden önce taşların yerine oturmasını beklediğini ifade etti. Sürecin netleşmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Her şey bir berraklaşsın. Kimlerin aday olup olmadığını, kimlerin bu yarışta yer alacağını bir görelim. Ortalık durulduğunda gereken açıklamayı yapacağım” diyerek yeşil ışık yaksa da kesin bir ilan için henüz vaktin gelmediğini belirtti.

“İLLA BAŞKAN OLMA DERDİM YOK”

Başkanlık makamına olan yaklaşımını "hizmet odaklı" olarak tanımlayan deneyimli spor adamı, şahsi bir makam hırsı taşımadığının altını çizdi. Fenerbahçe’nin geleceği için en doğru oluşumun önemine değinen Yıldırım, “Benim illa başkan olayım gibi bir derdim yok. Ancak Fenerbahçe’ye gerçek bir katkı sağlayabileceksek ve tribünlerdeki o çocukların ağlamasını dindirecek, camiayı ayağa kaldıracak bir yapı kurulursa, o zaman durumu değerlendiririz” sözleriyle adaylık kapısını şartlı olarak açık bıraktı.

“HİÇ KİMSE YLE GÖRÜŞMEDİM, İDDİALAR ASILSIZ”

Kamuoyunda ve kulislerde yayılan "diğer başkan adaylarıyla ortak hareket ediyor" veya "ittifak görüşmeleri yapıyor" şeklindeki haberlere de set çeken Aziz Yıldırım, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. “Şu ana kadar ismi geçen hiç kimseyle bir görüşme gerçekleştirmedim” diyen Yıldırım, seçim sürecine dair kimseden icazet almadığını veya bir iş birliği arayışında olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

GÖZLER YAPILACAK NİHAİ AÇIKLAMADA

Fenerbahçe'de mevcut yönetimin seçim kararı almasının ardından camianın tüm dikkati Aziz Yıldırım’a kilitlenmiş durumda. Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar gibi isimlerin de adaylık için geçtiği bu süreçte, Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde yapacağı kapsamlı açıklama, seçimin rotasını belirleyecek en kritik viraj olarak görülüyor. Özellikle taraftar grupları ve genel kurul üyeleri, Yıldırım’ın "çocukları güldürecek oluşum" olarak tarif ettiği projesinin detaylarını heyecanla bekliyor.