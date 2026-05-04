Ayvalıkgücü Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Eskişehirspor Ayvalıkgücü CANLI nereden izlenir?

Nesine 3. Lig yükselme play-off 2. tur ilk maçında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Eskişehir spor ile Ayvalıkgücü karşı karşıya geliyor. Sezonu 2. sırada tamamlayan Eskişehir spor ile 4. sırada bitiren Ayvalıkgücü, kritik mücadelede avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Ayvalıkgücü Eskişehir spor maçı hangi kanalda? Eskişehir spor Ayvalıkgücü canlı nereden izlenir? Detaylar...

AYVALIKGÜCÜ ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

4 Mayıs Pazartesi günü Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynanacak maç saat 17:00'de başlayacak.

AYVALIKGÜCÜ ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ayvalıkgücü – Eskişehir spor mücadelesinin Tivibu Spor 4 ekranlarından yayınlanması planlanıyor. Tivibu Spor kanalları, Türkiye’de alt lig karşılaşmalarını canlı yayınlayan önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

ESKİŞEHİRSPOR AYVALIKGÜCÜ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Eskişehir spor – Ayvalıkgücü karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar için birkaç farklı seçenek bulunuyor. Özellikle dijital yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte maçlar artık daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Canlı izleme seçenekleri şu şekilde öne çıkıyor:

Tivibu Spor 4 canlı yayın üzerinden maç takibi

Tivibu’nun dijital uygulaması aracılığıyla mobil izleme

Uydu üzerinden Tivibu Spor kanal erişimi

Futbolseverler ayrıca maç sırasında anlık skor ve gelişmeleri spor haber siteleri üzerinden de takip edebilir. Ancak en net ve kesintisiz yayın deneyimi için resmi yayıncı kanal tercih edilmelidir.