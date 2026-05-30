Ayten Öztürk neden öldürüldü, kim öldürdü, Yazar Ayten Öztürk kimdir?

Yazar Ayten Öztürk kimdir sorusu, son dönemde artan arama trafiğiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Ayten Öztürk hakkında ortaya çıkan çeşitli iddialar ve “öldürüldü mü?” yönündeki sorular, konunun detaylarını araştıran okuyucuların dikkatini çekiyor. Peki Ayten Öztürk kimdir, hakkında bilinenler neler ve iddiaların aslı ne?

YAZAR AYTEN ÖZTÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bayram ziyareti için köyüne gelen yazar Ayten Öztürk, iddiaya göre yaşanan aile içi bir tartışma sırasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden olurken güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

BAYRAM ZİYARETİ SIRASINDA MİRAS TARTIŞMASI İDDİASI

İddialara göre İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı dolayısıyla Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde yaşayan ailesini ziyarete geldi. Ziyaret sırasında aile bireyleriyle bir araya gelen Öztürk’ün, evin bahçesinde bulunduğu sırada yeğeni B.S. ile miras meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı öne sürüldü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Söz konusu tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandığı, bu sırada yeğen B.S.’nin Ayten Öztürk’e bıçakla saldırdığı iddia edildi. Olay sonrası Öztürk’ün yere yığıldığı ve çevredekilerin durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayten Öztürk, ambulansla Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası kaçtığı öne sürülen şüpheli B.S., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme ve soruşturmasının devam ettiği, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmaya çalışıldığı belirtildi.