Ayser Çalık Ortaokulu nerede, saldırı mı yapıldı? SON DAKİKA! Ayser Çalık Ortaokulu'nda ne oldu, neden gündemde?

Ayser Çalık Ortaokulu, Kahramanmaraş’ta yaşanan olayın ardından kamuoyunun en çok araştırdığı adreslerden biri haline geldi. Okul çevresinde yaşandığı öne sürülen silahlı saldırı iddiaları sonrası “neler oldu, saldırı mı gerçekleştirildi?” soruları gündemin merkezine yerleşirken, olayın detayları büyük merak konusu oldu. Gözler yetkililerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ AYSER ÇALIK ORTAOKULU SON DAKİKA!

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre olayda yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Saldırı sonrası sıcağı sıcağına açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer "Maalesef can kaybı var" ifadelerine yer verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...