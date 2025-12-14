Avusturalya Hanuka Bayramı saldırısında kaç kişi öldü, ölenler Yahudi mi? Hanuka Bayramı hangi dinde kutlanır?

Sydney'deki Bondi Plajı'nda gerçekleştirilen Hanuka Bayramı etkinlikleri, düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle büyük bir trajediye dönüştü. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken pek çok kişi de yaralandı. Olayın Yahudi toplumunu hedef aldığını belirten İsrail Başbakanı Herzog, taziye mesajı yayımlayarak Avustralya hükümetine, ülkede giderek artan Yahudi karşıtlığına karşı kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

AVUSTURALYA HANUKA BAYRAMI SALDIRISINDAKAÇ KİŞİ ÖLDÜ

Avustralya'nın Sydney kentinde Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. 2 saldırgan uzun namlulu silahlarla 50'den fazla atışla Bondi Plajı'ndaki insanları hedef aldı. Halk büyük panikle sağa sola kaçışırken, saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Avustralya polisi, "3. bir saldırgan varsa engel olacağız, bu bir terör saldırısı" açıklamasında bulundu.

Ölenlerin kimliği henüz açıklanmadı.

HERZOG SALDIRI ANINDA KONUŞMA YAPAN İSİMLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sydney'de yaşanan saldırıya ilişkin derin üzüntüsünü dile getirdi.

Herzog, Hanuka Bayramı'nın ilk mumunu yakmak üzere bir araya gelen Yahudi topluluğunun saldırıya uğradığını belirterek, Sydney'deki Yahudi vatandaşlara ve ailelerine içten taziye dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanı, saldırının başladığı esnada etkinlikte konuşma yapan Yeni Güney Galler Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı David Ossip ile telefonda görüştüğünü aktardı. Herzog, tüm İsrail halkı adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini ilettiğini ifade etti.

AVUSTRALYA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Açıklamasında Avustralya'da giderek büyüyen Yahudi karşıtlığına dikkat çeken Herzog, bu tehdide karşı Avustralya hükümetinin ve toplumunun kararlı şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"YAHUDİ TOPLUMUYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Herzog, bu zor süreçte Sydney'deki Yahudi toplumu başta olmak üzere tüm Avustralya Yahudilerinin yanında olduklarını belirterek, dualarının ve taziye mesajlarının kendileriyle birlikte olduğunu kaydetti.

HANUKA BAYRAMI HANGİ DİNDE KUTLANIR?

Yahudiler için önemli bir ışık bayramıdır ve genellikle Aralık ayına denk gelir. Hanuka, MÖ 2. yüzyılda Kudüs'teki Kutsal Tapınak'ın yeniden adanmasını ve tapınakta gerçekleştiğine inanılan yağ mucizesini anmak için kutlanır.

Bayram 8 gün sürer; her gün menora (hanukiya) adı verilen şamdanda bir mum yakılır.