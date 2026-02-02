28 Ocak 2026 tarihinde basına yansıyan haberlere göre, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Melisa Gadiş, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Sonrasında Dilvin Miray Çalkın'ın verdiği ifadede çarpıcı detaylarla yeniden gündeme geldi. Peki, Avukat Melisa Gadiş kimdir? Avukat Melisa Gadiş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AVUKAT MELİSA GADİŞ KİMDİR?

Avukat Melisa Gadiş, İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak hukuk alanında profesyonel kariyerini sürdüren genç ve dinamik avukatlardan biridir. 2023 yılından bu yana kendi kurucusu olduğu MG Law & Consultancy hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır. Mesleki kariyerinde özellikle sağlık hukuku, malpraktis davaları ve savunma hakları gibi alanlarda uzmanlaşmış olan Gadiş, İstanbul merkezli çalışmalarını yürütmektedir.

İngilizce bilen bir hukuk profesyoneli olarak ulusal ve uluslararası hukuk platformlarında da aktif rol oynayan Melisa Gadiş, hukuk stratejileri ve risk yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gadiş'in kariyeri, genç yaşına rağmen hukuk camiasında fark yaratacak düzeyde bir profesyonellik göstermektedir.

MELİSA GADİŞ NE İŞ YAPIYOR?

Melisa Gadiş, MG Law & Consultancy bünyesinde serbest avukatlık yapmaktadır. U

Ayrıca, Melisa Gadiş profesyonel platformlarda hukuk stratejileri ve risk yönetimi konularında bilgi paylaşımı yapmakta, danışmanlık ve hukuki analizler sunmaktadır. Bu yönüyle, sadece dava takibi değil, aynı zamanda önleyici hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir.

AVUKAT MELİSA GADİŞ KAÇ YAŞINDA?

Melisa Gadiş'in kesin yaşı resmi kaynaklarda belirtilmemekle birlikte, eğitim ve kariyer bilgilerine göre tahmini yaşı 20'li yaşların sonu ile 30'lu yaşların başı arasında değerlendirilmektedir. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'ne, 2018-2021 yılları arasında ise İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etmiş ve mezuniyet sonrasında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlamıştır.

MELİSA GADİŞ NERELİ?

Melisa Gadiş'in doğum yeri ile ilgili resmi bilgiler sınırlı olmakla birlikte, mesleki çalışmalarını ağırlıklı olarak İstanbul merkezli yürüttüğü bilinmektedir.

MELİSA GADİŞ NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

28 Ocak 2026 tarihinde basına yansıyan haberlere göre, Melisa Gadiş bir uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştır.