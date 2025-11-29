Ava Yaman diziden ayrılıyor mu, Eleni Taşacak Bu Deniz'den ayrılacak mı?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz 8. bölümüyle ekranlara veda ederken, Eleni'nin annesinin Hicran olduğunu öğrenmesi olayların seyrini değiştirdi. Eğitim ve kariyer hedefleri nedeniyle Esme ve Adil'den uzaklaşmak zorunda kalan Eleni'nin geleceği ise izleyicinin aklında soru işareti bıraktı. Peki, Ava Yaman diziye veda mı ediyor; Eleni karakteri hikâyeden çekiliyor mu?

AVA YAMAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz 8. bölümüyle ekranlara geldi. Bölümde, Eleni'nin annesinin Hicran olduğunu öğrenmesiyle birlikte hayatında yeni bir dönem başladı. Eğitimine ve kariyer hedeflerine odaklanmak zorunda kalan Eleni, çok sevdiği Esme ve Adil'den ayrılarak uzak bir şehre gitme kararı aldı.

Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak Taşacak Bu Deniz 9. bölüm fragmanında Eleni'nin yer almaması, akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. Genç oyuncunun hikâyedeki rolünün nasıl şekilleneceği önümüzdeki bölümlerde netleşecek.

ELENİ'NİN DUYGUSAL VEDASI

Son bölümün en çarpıcı anlarından biri, Eleni'nin Adil'e veda ederken söyledikleriydi. Esme ile Adil'in bir bebek sahibi olduğunu ve Esme'nin gizlediği sırrın bu olduğunu dile getiren Eleni, "Acınızı birlikte yaşayın" diyerek ikiliye duygusal bir mesaj bıraktı. Gözyaşları arasında uçağa binen Eleni, izleyicileri derinden etkiledi.