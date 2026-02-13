Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 13 Şubat ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
ATV, 13 Şubat Cuma günü zengin ve dolu dolu yayın akışıyla izleyicilerini ekrana çekmeye hazırlanıyor. Sabah kuşağından gece programlarına kadar uzanan çeşitli dizi ve programlar, televizyon severlerin gündeminde ön plana çıkıyor. Gün boyunca ekranlara gelecek içerikler merakla takip edilirken, ATV'nin bugünkü yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 13 Şubat ATV yayın akışında neler var?

13 Şubat Cuma akşamı ATV, prime time kuşağında iddialı program ve dizilerle izleyici karşısına çıkıyor. Gün boyu süren yayın akışının ardından ekrana gelecek yapımlar, televizyonseverler tarafından merakla takip ediliyor. Bu akşam ATV'de hangi programlar yayınlanacak ve saatleri ne olacak? Tüm detaylar haberimizin devamında.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Başka Bir Gün
  • 07:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Aynı Yağmur Altında (1. Bölüm)
  • 23:20 – Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede / Yerli Sinema
  • 01:00 – A.B.İ. (5. Bölüm)
  • 04:00 – Bir Gece Masalı
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
