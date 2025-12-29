ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 29 Aralık ATV yayın akışında neler var?
29 Aralık Pazartesi günü ATV ekranlarında izleyicileri dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. Günün ilk saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek dizi ve programlar, izleyicilere tempolu ve keyifli bir televizyon günü sunmayı hedefliyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 29 Aralık ATV yayın akışında neler var?
29 Aralık Pazartesi günü ATV'de izleyicileri yoğun ve hareketli bir yayın akışı karşılıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Kızıl Hare (Yabancı Sinema)
- 22:40 – Anka (Yerli Sinema)
- 01:30 – Anka (Yerli Sinema – Tekrar)
- 04:00 – Kardeşlerim