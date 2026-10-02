ATV CANLI İZLE: 2 Ekim Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Ekim 2026 Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Programın bugünkü bölümünde ele alınacak dosyalar ve yaşanacak gelişmeler merak edilirken, izleyiciler “Müge Anlı başladı mı?”, “Müge Anlı saat kaçta?” ve “Müge Anlı canlı izle” aramalarını sürdürüyor. Programın yayın saati ve 2 Ekim Cuma günü ekrana gelecek bölümde yaşanacak gelişmeler araştırılıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 2 Ekim Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümü izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programda ele alınacak konuları ve yaşanacak gelişmeleri takip etmek isteyenler yayın saatini araştırırken, “ Müge Anlı başladı mı?” sorusuna da yanıt arıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.
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ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - atv Gün Ortası
- 14:00 - Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 - atv Ana Haber
- 20:00 - Mercan Köşk / Özel
- 20:45 - Milli Maça Doğru
- 21:45 - Belçika - Türkiye
- 00:15 - Güneşin Doğduğu Yer
- 03:00 - Altı Üstü İstanbul
- 05:30 - Gözleri Karadeniz